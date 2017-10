Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante viola e mata filho bebé da namorada

Português de 25 anos tomava conta do menino de três durante as ausências da mãe.

Por Sérgio A. Vitorino | 03.10.17

O português era pouco visto pelos vizinhos e viveria há só um mês no bairro onde, sexta-feira, terá espancado e violado um bebé de três anos, filho da companheira, que viria a morrer um dia depois, em Wieruszowo, no centro da Polónia.



O emigrante de 25 anos foi detido e já tem a prisão preventiva decretada pelo período de três meses. Nega os crimes, mas arrisca perpétua.



A detenção foi confirmada ao CM pela secretaria de Estado das Comunidades. O Governo acompanha o caso através da embaixada em Varsóvia, que já está em contacto com o detido.



Segundo a procuradoria local, a criança foi encontrada pela mãe, uma polaca de 23 anos, inconsciente e em estado crítico. A mulher terá saído de casa e quando voltou o menino tinha uma lesão profunda na cabeça.



O bebé foi levado pela mãe ao hospital local, de onde foi transferido de helicóptero para uma unidade especializada em Lodz, onde morreu já no sábado.



A tese da polícia aponta para que o bebé tenha sido abusado e agredido porque chorava e não dormia face à ausência da mãe. O português, com a responsabilidade de tomar conta da criança, "perdeu a cabeça" e seviciou o bebé, diz a polícia.



Às autoridades, o homem negou ter agredido e violado a vítima. Sustentou que as lesões na cabeça do menino resultaram de um acidente doméstico.



Vizinhos ouvidos pelo canal polaco TVN24 asseguram que já tinham ouvido o bebé chorar, mas nunca chamaram a polícia.



As autoridades confirmam que a família não estava referenciada como problemática.



Forte traumatismo

O bebé foi operado no hospital mas os médicos não conseguiram salvá-lo. A causa da morte foi um "traumatismo cranioencefálico com forte sangramento", disse a procuradoria.



Mínimo de 12 anos

O português está indiciado por homicídio, violação e maus-tratos de menor incapaz de se defender. Arrisca um mínimo de 12 anos de cadeia até à perpétua.



Mãe interrogada

A mãe do menino foi interrogada pela polícia e acabou libertada. Apurou-se que não estava em casa na altura das agressões.