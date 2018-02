Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emoção na despedida de ex-forcado

António Manuel Cardoso (Nené), morreu aos 53 anos, na sequência de uma brutal colisão na EN4.

Por A.B. | 08:41

Familiares e amigos despediram-se, na tarde deste domingo, do antigo forcado e empresário tauromáquico António Manuel Cardoso (Nené), que morreu aos 53 anos, na sequência de uma brutal colisão na Estrada Nacional 4, junto ao cruzamento para a Academia do Sporting.



O antigo cabo do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete sofreu o acidente quando regressava de Mourão, onde assistiu ao primeiro festejo da temporada. O corpo de ‘Nené’ saiu do Salão Nobre da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete e seguiu em cortejo fúnebre até à praça de touros. A urna com os restos mortais foi carregada em ombros pelos forcados.