Empregada ‘limpa’ 50 mil euros a dois casais

Ganhou confiança de famílias e roubou joias de casas.

Por Magali Pinto | 01:30

Ganhou a confiança da família, mostrava-se ótima com crianças. Entrou na vida do casal, com dois filhos, em março de 2015, e três meses depois já era recomendada à cunhada dos primeiros. Passou a trabalhar nas duas casas em Algés, Oeiras.



E foi assim até 19 de agosto desse ano – o dia em que a irrepreensível empregada doméstica, agora com 39 anos, acabou desmascarada como assaltante. Desviou aos dois casais, ao todo, quase 50 mil euros em ouro, joias e outros bens.



Nesse dia, Ana Cristina Semedo do Rosário saiu algemada pela PSP de casa dos patrões. Confessou, mas nada foi devolvido – escoara tudo em lojas de penhores.



Ficou em liberdade por não ter antecedentes, e está acusada de furto qualificado, com o MP a fazer referência a um "plano traçado".



Ontem faltou ao julgamento: a Justiça não a conseguiu notificar por já não viver na morada que prestou para o processo.



Ouro e diamantes

O primeiro casal ficou sem mais de 30 mil euros em joias, das quais se destacam anéis, alianças, fios, brincos, pulseiras, colares, moedas, medalhas e relógios. Tudo em ouro, e algumas peças com diamantes e esmeraldas. O segundo casal foi roubado em quase 20 mil euros – igualmente em ouro e joias.



Arrisca 5 anos de prisão

Ana Semedo do Rosário, julgada em tribunal singular, em Oeiras, arrisca agora ser condenada a cinco anos de prisão efetiva. Se não se apresentar o juiz pode emitir mandados de detenção.