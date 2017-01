Empreiteiro violador quer teste à virilidade

A mãe das meninas também é arguida por maus-tratos às vítimas, mas vai ser ouvida noutro processo. Neste caso é testemunha a favor do marido.



O empreiteiro está em prisão preventiva desde 9 de março do ano passado. Dois meses antes, uma das filhas - a que começou a ser abusada quando tinha 8 anos - foi institucionalizada depois de ter sido confirmado que estava grávida, com apenas 13 anos. As suspeitas de que o arguido era o pai do bebé eram elevadas, mas o teste de ADN desmentiu a hipótese.A mãe das meninas também é arguida por maus-tratos às vítimas, mas vai ser ouvida noutro processo. Neste caso é testemunha a favor do marido.

O empreiteiro que ontem começou a ser julgado por abuso sexual e maus-tratos às três filhas adotivas pediu ao Tribunal de Vila Real para ser sujeito a perícias que avaliem o seu desempenho sexual. O arguido, de 50 anos, alega que não tem capacidade para realizar todos os atos sexuais que as filhas relataram aos investigadores.Mas o juiz que preside ao coletivo que julga o pedófilo já rejeitou o pedido da defesa, tal como os restantes requerimentos apresentados no âmbito da contestação que enviou ao tribunal e que culpa as vítimas pelos crimes.Ontem, no início do julgamento que decorreu à porta fechada, o arguido manteve-se em silêncio. Não quis prestar declarações aos juízes, pelo menos para já. Durante a manhã foram ouvidas quatro testemunhas: um inspetor da PJ de Vila Real, que investigou o caso, duas amigas de escola das crianças e um professor das meninas, que prestou esclarecimento durante duas horas.