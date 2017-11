Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa da mulher morta pela PSP paga trasladação do corpo para o Brasil

Família de Ivanice Carvalho já tinha lamentado a falta de dinheiro para cobrir os custos da viagem.

A empresa onde a cidadã brasileira que foi morta a tiro pela PSP trabalhava vai pagar todos os custos associados à trasladação do corpo da vítima para o Brasil.



De acordo com o jornal Globo, a empresa terá entrado em contacto com a família de Ivanice Carvalho, depois de a mãe desta ter recorrido aos meios de comunicação brasileiros para lamentar a a falta de dinheiro para levar o corpo para o Brasil.



‘Nice’, como era conhecida, era originária do estado do Paraná. Vivia em Lisboa há 17 anos e partilhava casa com o namorado, um mecânico português, que a levava sempre ao trabalho de carro. Quarta-feira, por não ter carta nem seguro, tentou fugir à PSP, que o mandou parar por confundir o Renault do casal com um Seat de um grupo de assaltantes.



A PSP diz que tentou atropelar agentes, que dispararam cerca de 40 tiros, um dos quais matou ‘Nice’. A chefe desta, grávida em fim de gestação, terá perdido o bebé ao saber da morte. O corpo foi ontem autopsiado.