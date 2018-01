Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa diz que “combustão em minas não é motivo de alarme”

Técnicos da Empresa de Desenvolvimento Mineiro estiveram na sexta-feira nas antigas minas do Pejão.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:48

A Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), que é responsável pelas minas do Pejão, em Castelo de Paiva - cujos resíduos estão em combustão desde os incêndios de outubro- considera que a situação não causa motivo de alarme para a população.



Técnicos da empresa estiveram no terreno na sexta-feira e decidiram, por precaução, tomar medidas preventivas.



"Apesar de considerar que esta situação de combustão não representa no imediato um motivo para alarme, a EDM esclarece que procedeu à colocação no local de uma estação de monitorização da qualidade do ar de forma a assegurar a medição de monóxido de carbono, óxidos de azoto, dióxido de enxofre e partículas no sentido de clarificar os impactos nas populações localizadas na envolvente", informou a empresa num comunicado.



A firma acrescenta ainda que os focos de combustão estão limitados.



"A EDM verificou que os focos de combustão se encontram limitados a materiais depositados em escombreiras, não existindo evidência de que se tenham propagado às jazidas de carvão, que não foram exploradas no subsolo", diz o mesmo comunicado.



Apesar de os focos de combustão das minas do Pejão se localizarem em terrenos privados, a empresa decidiu ainda proceder à colocação de vedações provisórias nas áreas que não estavam vedadas por uma questão de segurança.



O carvão das antigas minas de Pejão arde a céu aberto desde os incêndios de 15 de outubro, sendo que nos dias de chuva sente-se mais fumo.



A população de Pedorido tem reclamado do cheiro do enxofre.