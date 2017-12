Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa oferece ambulância aos bombeiros de Estremoz

Viatura já está ao serviço.

07:41

Os bombeiros de Estremoz têm ao serviço uma nova ambulância de socorro, que foi oferecida à corporação pela empresa de alfaias agrícolas Tractomoz. A direção da associação humanitária ficou sensibilizada com a oferta.



"São práticas sociais como estas que nos ajudam a levar por diante o nosso trabalho de bem servir a população do nosso concelho, na proteção e no socorro", refere José Capitão Pardal, presidente da direção dos bombeiros de Estremoz.