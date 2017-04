Empresa quer produzir peixe ao largo de Olhão

A dimensão da área aquícola tem motivado queixas dos pescadores, que alegam ter visto reduzido o espaço disponível para exercer a sua atividade.



No final do ano passado, estavam em exploração 19 lotes para a produção de bivalves, nomeadamente mexilhão e ostra, e 10 lotes adstritos a uma armação de atum. Para a investigação científica estavam atribuídos 15 lotes ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera e encontravam-se 11 lotes ainda sem utilização.

Uma nova empresa quer instalar-se na Área-Piloto de Produção Aquícola da Armona (concelho de Olhão), ocupando seis lotes que se encontram atualmente sem utilização, apurou o CM. O processo entrou em fase de consulta pública na sexta-feira.A empresa Rota Grega pretende avançar com a produção intensiva de dourada e robalo, sendo usados mexilhões como filtro biológico. Segundo um edital da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, está em causa um contrato de concessão por um período de 25 anos, com a possibilidade de prorrogação até 50 anos.O pedido encontra-se em fase de consulta pública até 8 de maio. Durante esse período, podem surgir outros interessados na utilização dos lotes ou serem apresentadas objeções.A Área-Piloto de Produção Aquícola da Armona foi criada em 2008. Seis anos depois, os 60 lotes inicialmente existentes foram reduzidos para 55, após o Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter realizado uma avaliação do seu impacto no ecossistema, nomeadamente em termos de contaminação ambiental.