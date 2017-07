É suspeito de estar envolvido num esquema de corrupção que envolve subornos no valor de 133 milhões de euros.

09.07.17

pub

José Carlos dos Reis Lavoura é um empresário dos transportes brasileiro suspeito de estar envolvido num esquema de corrupção que envolve subornos no valor de 133 milhões de euros.Estava em fuga do Brasil, procurado no âmbito da investigação Lava Jato, mas foi detido na sexta-feira no Porto, por elementos da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.Outros 11 cúmplices, entre eles os donos dos hotéis Fénix, já tinham sido detidos na última semana.