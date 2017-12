Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário de Ronaldo apoia vítimas dos fogos

Casal e três filhos vão receber casa nova, oferecida por Jorge Mendes. Perderam tudo em incêndio.

Por Secundino Cunha e Luís Oliveira | 01:30

É num pedaço de terra queimada, junto ao Bairro dos Emigrantes, em Treixedo, Santa Comba Dão, que vai nascer a casa que o empresário Jorge Mendes ofereceu à família Silva que, no passado 15 de outubro, viu as chamas levarem tudo o que tinham. Tudo menos as vidas, do casal, Raquel e Daniel, e dos três filhos menores: Guilherme, de 9 anos, Joana, de 5, e Gustavo, de 11 meses.



"Nem acredito. Foi uma grande surpresa este homem aparecer e dar-nos esta ajuda. Estamos muito contentes e vamos registar para sempre este gesto", disse ao CM Raquel que, com os três filhos, acompanhou ontem o empresário na visita ao terreno. A questão administrativa está a cargo da Câmara de Santa Comba Dão e o autarca, Leonel Gouveia, assegura que "a obra vai avançar já em janeiro e deve estar concluída dentro de quatro a cinco meses".



Com a promessa de estar presente em breve, para o lançamento da primeira pedra, Jorge Mendes, que soube pelo CM do drama desta família, não escondeu a felicidade de poder contribuir para que alguém venha a ver reposto o que o fogo levou. "Estou muito feliz por ajudar esta família, que ficou sem nada na tragédia dos incêndios", disse o empresário, apelando a que outros lhe sigam o exemplo. "Esta gente que sofreu com os fogos precisa de ajuda. Espero que outras pessoas também ajudem. Em Portugal há muita gente que o pode fazer. Esta tragédia foi de uma grandeza e de uma violência extraordinárias e merece, por isso, ajudas extraordinárias", disse Jorge Mendes. O presidente da Câmara, Leonel Gouveia, realçou e agradeceu o gesto de generosidade do empresário e prometeu toda a colaboração da autarquia. "A câmara só podia fazer isto mesmo, ajudar em todas as questões logísticas e administrativas".



