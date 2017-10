Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário morre em acidente

Carro embateu na mota da vítima, de 52 anos, em Torrados.

Por Mónica Ferreira e Aureliana Gomes | 06:00

Luís Martins seguia de mota quando um carro, conduzido por um jovem, entrou na rua de Torrados, Felgueiras, e embateu no motociclo, sexta- -feira. O empresário de calçado não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.



O acidente aconteceu pouco após as 23h00. "A vítima estava em paragem cardiorrespiratória. A primeira equipa a chegar iniciou as manobras de reanimação até à chegada da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães, que declarou o óbito", afirmou Hugo Ribeiro, segundo comandante dos Bombeiros de Felgueiras.



A vítima, de 52 anos e natural de Moure, residia em Santo Tirso e tinha uma empresa em Cabeça de Porca, Felgueiras. Deixa quatro filhos. No local esteve a GNR e o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação.