Empresário morto a tiro em cobrança de dívida

António Ferraz Faria da Costa foi assassinado com apenas um tiro na garganta. Tudo indica que foi usada uma arma de guerra.

Por Liliana Rodrigues, Tânia Laranjo e Fátima Vilaça | 01:30