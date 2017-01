Emprestam dinheiro e pedem juro de 750%

Casal de arguidos reside no bairro do Viso, no Porto, onde também vive a maioria das vítimas do esquema de agiotagem





Estes ‘banqueiros’ foram indiciados por crimes de extorsão e usura e ontem presentes a um juiz, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Ao fecho desta edição, não eram ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas.



As vítimas eram sobretudo vizinhas dos arguidos ou pessoas que viviam nas imediações do bairro do Viso. Em maio do ano passado, o casal foi identificado e constituído arguido. Agora, e após a emissão dos mandados de detenção, acabou por ser detido.

Os juros cobrados pelo casal eram de tal forma elevados que chegavam a atingir os 750%. Por exemplo, por um empréstimo de dois mil euros, os agiotas, que vivem no bairro do Viso, Porto, exigiram o pagamento de 15 mil euros.Quando os valores não eram pagos atempadamente, os agora arguidos faziam ameaças de agressão violenta às vítimas e aos seus familiares. Em alguns casos, eram mesmo usadas armas de fogo. O casal, um vendedor ambulante e uma reformada, ambos de 63 anos, foi detido em casa pela PSP, na quarta-feira.O processo teve início em fevereiro do ano passado. Após a denúncia de uma das vítimas, foi feita uma busca à casa dos suspeitos - já em maio. Na altura, foram apreendidas três armas de fogo - que serviam para intimidar quem não pagava os empréstimos. As autoridades falam mesmo em dívidas perpétuas, uma vez que quem pedia as quantias nunca conseguiria pagar os juros elevados que eram exigidos.