“Empurrei-a apenas para me defender”

Carlos Pinto atirou Susana para uma ravina por lhe negar cigarro.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:31

Carlos Pinto garantiu esta quarta-feira aos juízes do Tribunal de Santa Maria da Feira que nunca teve intenção de provocar a morte de Susana Gomes, de 37 anos.



A 10 de abril do ano passado, o homem atirou a mulher para uma ravina, junto à rua Ribeiras do Cáster, em Santa Maria da Feira, depois daquela ter recusado dar-lhe um cigarro. Bateu com a cabeça numa pedra e morreu dois dias depois.



"Ela começou a insultar-me e a dar-me murros e pontapés. A minha única solução foi manietá-la. Empurrei-a para o declive, mas foi apenas para me defender. Não ia estar ali parado a levar porrada", disse o homem.



O arguido, que está em prisão domiciliária, garantiu que nunca pensou que a sua atuação poderia causar a morte da vítima. "Estava de cabeça quente naquele dia. Agora, não consigo dormir. Preferia ter morrido eu, ao menos não sofria", afirmou o arguido, em lágrimas.



Carlos negou ainda ter abandonado Susana sem auxílio, garantido que a sobrinha daquela chamou os meios de socorro.

Susana tinha uma taxa de 4,8 g/l de álcool no sangue.



O homem era emigrante na Suíça e estava férias à data dos factos.