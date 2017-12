EN125 reaberta em Lagoa após colisão com dois feridos

Acidente aconteceu pelas 08h27 desta terça-feira.

Por Lusa | 10:04

As autoridades reabriram cerca das 09h00 a Estrada Nacional (EN) 125, no Algarve, que esteve cortada esta terça-feira por causa de uma colisão entre dois automóveis, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



Segundo a fonte do CDOS de Faro, o choque entre os dois veículos obrigou ao corte da EN125 no sentido Portimão-Lagoa e provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Portimão.



De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente foi recebido pelas 08h27 e a via foi reaberta às 09h01.



No local estiveram 16 elementos, apoiados por cinco veículos, três deles dos Bombeiros de Lagos, um do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um da GNR.