Encandeia piloto de avioneta com laser

Atentado à segurança de transporte tem pena até 10 anos.

Por Pedro Galego | 09:47

A GNR identificou um jovem, de 18 anos, por apontar um laser a um voo de instrução em Ponte de Sor, que encandeou os ocupantes da avioneta.



A situação configura um crime de atentado à segurança de transporte aéreo, que é punido até 10 anos de prisão. Ao que o CM apurou, o piloto estava a gravar a aula e esse vídeo já está na posse do Ministério Público, que investiga.



Segundo a GNR, a situação já tinha acontecido anteriormente, e, após a denúncia do piloto, foi possível chegar ao local onde estavam três jovens, nas imediações do aeródromo de Ponte de Sor. Um deles confessou a posse do laser.



Entre 2013 e outubro do ano passado, foram reportadas mais de 1150 ocorrências de feixes apontados a aviões em pleno voo, perto dos aeroportos nacionais.