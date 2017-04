Encapuzados assaltam CTT em Albergaria-a-Velha

Em atualização

Um grupo de três assaltantes encapuzados realizou um furto com recurso a armas de fogo à loja dos CTT, em Albergaria-a-Velha, esta segunda-feira.No interior da estação dos correios encontravam-se cerca de 15 pessoas que foram ameaçadas com armas pelos suspeitos. O grupo entrou dentro do balcão dos correios e levou todo o dinheiro que conseguiu.Os assaltantes encontram-se em fuga. A Polícia Judiciária já se encontra no local a averiguar o caso.