Encapuzados fazem assalto à mão armada em junta de Paredes

Funcionário foi atacado quando carregava multibanco em Cete.

19:55

Dois homens encapuzados atacaram o funcionário da Proseguir que estava, na tarde desta quarta-feira, a carregar o multibanco da junta de freguesia de Cete, em Paredes.



Os atacantes, armados com caçadeiras, ameaçaram o funcionário e dois elementos do executivo, avança o jornal Verdadeiro Olhar.



Os assaltantes conseguiram fugir numa carrinha branca com uma mala de dinheiro mas o valor que levaram não foi ainda apurado.



No local esteve a GNR e a Polícia Judiciária.