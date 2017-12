Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra mãe idosa morta junto a lareira

Mulher, de 86 anos, terá tropeçado e caído em cima da fogueira. Morreu carbonizada em Cabeceiras de Basto.

Por Secundino Cunha | 01:30

Rosa Ribeiro Gonçalves tinha tomado os medicamentos e recebido a neta em casa, por volta das 11h00. Estava bem e prometeu almoçar, como habitualmente, pouco depois do meio-dia. Por volta das 14h00, o filho passou por lá, no lugar de Sernadela, em Refojos, Cabeceiras de Basto, e encontrou a mãe carbonizada.



"Fomos chamados às 14h04 para um incêndio urbano com uma vítima no interior da habitação. Quando chegámos, deparámo-nos com o corpo de uma senhora caído sobre a lareira e duas ou três peças de mobiliário queimadas. A casa não sofreu grandes estragos", indicou ao CM José Rui Ribeiro, subchefe dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.



Os filhos da mulher, de 86 anos, não souberam explicar às autoridades em que circunstâncias a idosa caiu à lareira, admitindo que ela possa ter-se sentido mal ou, então, tropeçado em algum objeto e caído sobre a fogueira. Quando os bombeiros chegaram à habitação, as brasas ainda estavam ativas, mas já não havia chamas.



Rosa Gonçalves vivia sozinha por opção, mas era constantemente visitada por familiares, que a apoiavam na medicação e, na maioria das vezes, lhe levavam as refeições. E foi isso que aconteceu ontem. Uma neta levou-lhe o almoço, por volta das 11h00, e quando o filho a ia visitar encontrou-a já sem vida.



A Polícia Judiciária de Braga esteve no local e investiga o caso. O corpo da idosa foi transportado para a morgue do hospital de Guimarães.