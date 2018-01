Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra o patrão morto em estaleiro

António Rosa, de 54 anos, ficou preso entre uma carrinha e uma retroescavadora.

Por Nelson Rodrigues e Fátima Vilaça | 09:12

O funcionário da empresa de pavimentação estranhou a ausência do patrão, com quem tinha combinado encontrar-se numa obra, ontem de manhã, e decidiu ir procurá-lo. Assim que entrou no estaleiro onde estão estacionadas as máquinas, em Cossourado, Barcelos, deparou-se com o chefe já sem vida. António Rosa, de 54 anos, foi encontrado preso entre uma carrinha e uma retroescavadora. Terá morrido por esmagamento.



As circunstâncias em que ocorreu o acidente não estão totalmente clarificadas. A Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local, assim como a GNR, e vai investigar o que poderá ter acontecido para a vítima ficar presa entre as duas viaturas.



"A médica fez uma primeira avaliação à vítima, mal a desencarcerámos, e detetou que a caixa torácica estava fraturada do lado esquerdo, o que leva a deduzir que a morte foi por esmagamento", disse ao CM Jorge Machado, chefe dos Bombeiros de Barcelos. António Rosa foi visto por funcionários pelas 08h00, altura em que disse que ia carregar uma carrinha, no estaleiro.



Terá sido pouco depois que ocorreu o acidente - mas o homem só foi encontrado às 11h00. "Ele era muito trabalhador. Poderá ter sido um veículo mal travado ou uma distração. Não conseguimos entender o que se passou", referiu uma das moradoras da freguesia de Cossourado, e que conhecia a vítima mortal.



A mulher e os dois filhos de António Rosa receberam apoio psicológico do INEM.