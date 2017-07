Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrada arma que terá sido usada por Pedro Dias

Nova prova vai agora ser junta ao processo que já seguiu para julgamento.

Por Tânia Laranjo | 16:51

Dificilmente se poderá provar cientificamente que a arma 7,65 milímetros agora encontrada - e que estava enterrada em Arouca - foi usada por Pedro Dias para matar Carlos Caetano. Será igualmente difícil de provar que foi também com esta arma que há mais de cinco anos o homicida de Aguiar da Beira disparou contra uma patrulha da GNR na zona de Leiria.



Não será possível encontrar prova científica porque a arma estava enterrada há vários meses e foi manuseada primeiro pelo popular que a encontrou. Depois pelos elemento das GNR.



Outro aspeto em análise será saber se foi com aquela arma que o militar da GNR foi morto em Aguiar da Beira. Aí, o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária deverá ter respostas definitivas em poucas horas. E cruzando com o local onde foi encontrada - perto da casa de Fátima Reimão, onde Pedro Dias estava quando foi preso - poderá servir para demonstrar que foi aquela a arma utilizada.



A nova prova vai agora ser junta ao processo que já seguiu para julgamento. E que poderá vir a ser anexado ao caso da morte de Liliane Pinto, a jovem assassinada também na mesma madrugada, mas que lutou pela vida durante cinco meses.



A descoberta da arma é importante para fundamentar a acusação. Mas não é uma prova crucial, visto que António Ferreira, o outro militar da GNR também baleado, viu Pedro Dias a assassinar o colega.