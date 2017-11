Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrada morta idosa desaparecida em Bragança

Corpo foi descoberto por elementos dos bombeiros que faziam parte das equipas de buscas que estavam a ser realizadas.

Por Lusa | 19:56

A idosa de 92 anos que estava desaparecida há quatro dias, em Bragança, foi encontrada hoje morta num silvado próximo da habitação, no lugar das Quintas da Seara, informou a GNR.



O corpo foi descoberto por elementos dos bombeiros que faziam parte das equipas de buscas que estavam a ser realizadas e que incluíam também GNR e PSP, segundo adiantou à Lusa o gabinete de Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR, a força de segurança que coordenou as operações.



De acordo com a fonte, o corpo foi descoberto "nuns silvados a um quilómetro da habitação, por volta das 16:00 de hoje" e o óbito declarado no local.



As autoridades aguardam agora pelo resultado da autópsia que será realizada no Gabinete de Medicina Legal de Bragança, para onde foi encaminhado o corpo.



A idosa de 92 anos terá desaparecido "às 06:00 de quinta-feira (02 novembro)" e as buscas foram iniciadas na manhã do mesmo dia, sem nunca terem cessado até à descoberta do corpo.



Segundo as autoridades, a mulher residia no Porto e era natural de Rebordaínhos, uma aldeia do concelho de Bragança, tendo também já residido nesta cidade.



A idosa estaria no lugar das Quintas da Seara, junto à cidade de Bragança, em casa de uma amiga a passar a época dos Fieis Defuntos.