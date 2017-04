Encontrado cadáver à deriva ao largo da Costa Vicentina

Após a recolha do cadáver, a tripulação da corveta seguiu para a enseada de Sagres, para entregar o corpo às autoridades competentes, em articulação com o capitão do porto de Lagos.

A tripulação da corveta João Roby detetou esta quarta-feira ao largo da costa vicentina o cadáver de um homem à deriva, a cerca de 16 quilómetros de terra, informou hoje a Marinha Portuguesa.Em comunicado, a Marinha adiantou que os elementos a bordo do navio detetaram, pelas 11h40, "um objeto estranho à deriva na água, que se veio a confirmar ser um cadáver"."Com o auxílio da equipa de mergulhadores do navio e utilizando as embarcações de salvamento, o navio tomou todas as diligências para a preservação e recolha do corpo para bordo", lê-se no comunicado.