Encontrado com vida idoso desaparecido em Castelo de Paiva

"Ele estava cansado, desorientado e desidratado", disse Rui Costa, adiantando que o idoso foi encaminhado para o Hospital de São Sebastião na Feira, para ser observado.O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares na segunda-feira à noite, tendo as buscas começado de imediato, com equipas apeadas dos Bombeiros e uma equipa cinotécnica.Na operação estiveram envolvidos Bombeiros de Castelo de Paiva e militares da GNR, além de familiares do homem desaparecido.