Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo de homem de 40 anos em ribeiro

Cadáver estaria na linha de água, no Marco de Canaveses há cerca de 15 dias.

Por Aureliana Gomes | 08:36

"Apercebi-me de algo estranho junto à linha de água. Ao aproximar-me, vi que se tratava de um corpo. Estava com a cabeça enterrada na areia e dava para perceber que já ali estaria há muitos dias". A declaração é de João Silva que alertou as autoridades para a presença de um corpo junto a um ribeiro na freguesia de Banho e Carvalhosa, no Marco de Canaveses. Ao lado do cadáver estava também uma bicicleta que se presume ser da vítima.



Ontem à tarde, o agricultor foi até aos terrenos que cultiva para verificar as levadas e deparou-se com o pior. "O corpo não estava em decomposição, mas o cheiro era muito desagradável", disse ao CM. Segundo a testemunha, o homem terá sido visto há duas semanas na bicicleta perto daquele local e estaria desorientado. "Viram-no cá no domingo da tempestade ‘Ana’ e ele perguntou qual era o caminho para Travanca [Amarante]. Parecia estar desnorteado", explicou.



O corpo do homem, com cerca de 40 anos, foi retirado do ribeiro pelos Bombeiros Marco de Canaveses, cerca das 18h30, e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel. A GNR está a investigar.