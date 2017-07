Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo de homem desaparecido em praia fluvial

Vítima tinha 47 anos. Buscas realizadas na praia do Crocodilo, em Marco de Canavezes.

17:53

Um homem, de 47 anos, foi encontrado morto depois de desaparecer esta sexta-feira na praia do Crocodilo, em Marco de Canavezes. O alerta foi dado por volta das 15h30.



No local estiveram um equipa de mergulhadores dos bombeiros do Marco de Canaveses, acompanhada por 14 operacionais e seis veículos.



O homem que estava na praia com a família foi à água e desapareceu.





Em atualização