Encontrado corpo de pescador no Alqueva

Por Alexandre M. Silva | 02.10.17

Os bombeiros encontraram esta manhã o corpo do pescador que se encontrava desaparecido na barragem do Alqueva, perto de São Marcos do Campo, concelho de Reguengos de Monsaraz. O alerta, segundo fonte das autoridades, foi recebido pelas 9h37.







João Recto, de 50 anos, era um dos dois pescadores desaparecidos desde o dia 24 de setembro nas águas desta albufeira. O corpo do seu amigo, José Bonecas, de 43 anos, foi encontrado no dia seguinte ao desaparecimento pelos próprios familiares junto às margens da barragem.

Estes dois homens, residentes em Azaruja, concelho de Évora, tinham-se deslocado à albufeira de Alqueva na companhia de mais dois homens para um dia de pescaria. Por volta das 16h00 desse domingo as duas vitimas terão caído à água sem o colete salva vidas vestido. Foi um dos amigos que deu o alerta às autoridades ao ver o pequeno barco a motor à deriva.



As buscas tiveram inicio minutos depois e mobilizaram bombeiros do distrito de Évora, com equipas de mergulhadores, apoiados pela GNR.



Esta segunda-feira participavam nas buscas 14 operacionais.