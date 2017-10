Encontrado corpo de turista desaparecido nos Açores

Norte-americano com cerca de 50 anos desapareceu na terça-feira na praia do Monte Verde.

Por Lusa | 04.10.17

O corpo do turista norte-americano, com cerca de 50 anos, que desapareceu na terça-feira na praia do Monte Verde, na ilha de São Miguel, Açores, foi encontrado esta quarta-feira, informou o capitão do Porto de Ponta Delgada, Cruz Martins.



"Cinco minutos depois das buscas se terem iniciado, o corpo foi encontrado a cerca de 300 metros do local onde tinha ocorrido o desaparecimento, dentro de água", disse Cruz Martins.



Segundo o responsável, as buscas foram retomadas pelas 08h00 locais (mais uma hora em Lisboa) com duas motas de água e duas embarcações salva-vidas, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e da capitania, e um helicóptero e um navio da Marinha.



Bombeiros e elementos da Polícia Marítima e da capitania e nadadores-salvadores também tinham sido empenhados nas buscas.



O alerta para o desaparecimento foi feito pelas 19h00 locais de terça-feira pela mulher que o acompanhava. O desaparecimento foi testemunhado por outra pessoa.



Esta é a segunda morte em três dias numa praia dos Açores.



No domingo, um cidadão alemão, de 46 anos, morreu afogado na praia de Santa Bárbara, também no concelho da Ribeira Grande.



Cruz Martins lembrou "as reiteradas recomendações da Autoridade Marítima e da Marinha para quem se desloca às praias" fora da época balnear, quando não têm vigilância.



Na terça-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para as temperaturas elevadas e para os cuidados a ter nas idas à praia, uma vez que o período balnear já terminou na maioria das praias portuguesas, que estão sem vigilância.



Em comunicado, a AMN "aconselha todos aqueles que ainda pretendam frequentar as praias a adotar sempre uma cultura de segurança e prevenção, redobrando os cuidados junto à linha de água, tendo igualmente presente que a maioria das praias podem não se encontrar vigiadas nem conter sinalização relativa ao estado do mar".