Encontrado corpo do jovem desaparecido na Madeira

Foi arrastado por uma onda quando apanhava caranguejos com um amigo.

Por Lusa | 21:48

O corpo do jovem de 26 anos que desapareceu domingo nos mares da freguesia do Porto da Cruz, no norte da Madeira foi esta quinta-feira encontrado ao início da noite, disse o comandante da Zona Marítima.



"Foi encontrado perto do sítio onde tinha desaparecido, ao pé da praia da Maiata", na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico, na costa norte da ilha, adiantou Silva Ribeiro à agência Lusa.



O responsável da autoridade marítima regional acrescentou que "a partida é de presumir que o corpo tenha ficado preso debaixo das rochas e não foi se conseguiu detetar quando foi efetuado o mergulho".



Silva Ribeiro referiu que o corpo "já foi identificado" e encaminhado para a morgue, no Funchal.



O jovem estava dado como desaparecido desde a madrugada de domingo, quando uma onda o arrastou para o mar enquanto andava na apanha de caranguejo junto com um amigo que conseguiu regressar a terra.



A capitania do porto do Funchal, a Associação de Socorro no Mar (Sanas) e os bombeiros estiveram envolvidos na buscas que se revelaram infrutíferas ao longo destes dias.