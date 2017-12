Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto à mesa da cozinha

Homem vivia sozinho em Guimarães.

Por Fátima Vilaça | 07:41

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem de 63 anos encontrado morto, sentado à mesa da cozinha, ontem ao início da tarde, em Briteiros Santa Leocádia, Guimarães. O homem, que vivia sozinho, não era visto desde quarta-feira. Para já, as autoridades não apontam suspeitas de crime, mas só a autópsia irá determinar as causas da morte.



O alerta para os bombeiros das Taipas chegou às 13h55. Os operacionais encontraram as portas da casa trancadas. Depararam-se depois com o cadáver na cozinha.