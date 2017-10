Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto em buscas feitas com drone

Mário Pangaio morreu aos 46 anos.

Por Ana Isabel Fonseca e Paulo Jorge Duarte | 09:37

Um homem de 46 anos foi encontrado morto, ontem à tarde, numa zona erma e de difícil acesso próxima de um miradouro em Vilarinho, freguesia de Espiunca, Arouca.



A vítima, Mário César Pangaio, era natural de Oliveira de Azeméis e tinha sido vista pela última vez na passada quarta-feira, num restaurante dos Passadiços do Paiva, onde era habitual almoçar. "Ele vinha muitas vezes fazer um percurso pedestre e costumava ir embora pelo meio-dia.



Na quinta-feira, estranhei ao ver o carro dele ainda aqui e dei o alerta", referiu ao CM Marisa Cardoso, funcionária do restaurante.



Ao que o CM apurou, um drone utilizado por familiares nas buscas foi fundamental para se detetar o corpo de Mário Pangaio. Após o resgate realizado por uma equipa especializada, o óbito foi declarado no local.



O carro da vítima, um Renault 4L, tinha as chaves na ignição e os documentos pessoais.



A GNR de Arouca foi chamada, mas, ao fecho desta edição estavam por apurar as causas da queda do homem. Hermínio Loureiro, ex-edil de Oliveira de Azeméis, lamentou a morte de um "homem sempre alegre".