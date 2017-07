Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto junto ao trator

António Carvalho não voltou para casa à noite e os familiares estranharam.

Por L.O. | 08:51

Um homem de 71 anos morreu na sequência do despiste de um trator que conduzia, anteontem, em Pousadouros, no concelho de Tábua.



O acidente terá ocorrido ao final da tarde de terça-feira mas o homem só foi encontrado ontem a meio da manhã, após buscas da GNR e dos bombeiros.



António Carvalho não voltou para casa à noite e os familiares estranharam. Estava junto ao trator capotado, no fundo de uma pequena ravina.



A GNR investiga o acidente.