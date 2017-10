Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrados dois homens perdidos na Madeira desde domingo

Duas pessoas estavam perdidas desde domingo nas serras de São Vicente.

13:44

As duas pessoas que estavam perdidas desde domingo nas serras de São Vicente, no norte da Madeira, já foram encontradas, disse uma fonte dos bombeiros locais.



"Já foram encontradas, mas não temos mais informações a não ser que são naturais da Madeira", acrescentou a fonte dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz (BVSVPM).



Os dois homens perderam-se quando faziam a vereda da Ribeira do Inferno, em São Vicente, mas foram encontrados na manhã desta segunda-feira.



Nas buscas participaram elementos dos BVSVPM e da Polícia Florestal.