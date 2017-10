Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontro de bibliotecas realiza-se junto ao mar

Reunião deste mês assinala 25 anos da realização do primeiro encontro em Esposende.

Por Secundino Cunha | 08:49

O ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, vai marcar presença no Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que decorrerá nos dias 27 e 28, no Auditório Municipal de Esposende. Aproveitando a proximidade do mar, os bibliotecários são convidados a mergulhar na discussão, sob o tema 'Num mar de oportunidades: bibliotecas em redes', e a contribuírem para a definição de linhas de ação para as bibliotecas, na era digital.



"Numa conjuntura em que a criação de redes surge como uma oportunidade de desenvolvimento e de gestão eficaz dos recursos cada vez mais escassos, as bibliotecas encontram-se num momento crucial para estabelecer pontes a nível local e regional", indica o município de Esposende. O evento assinala a passagem dos 30 anos da criação do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e os 25 anos da realização do primeiro Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas na cidade.



Organizado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, em colaboração com a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, o encontro deste mês aposta num modelo inovador e participativo, onde os temas e as experiências se cruzam para apontar caminhos e definir estratégias no contexto europeu.



Outro objetivo do encontro de Esposende passa por aproveitar as dinâmicas que os meios digitais trouxeram para os campos da ciência e da cultura, refletindo sobre os permanentes desafios tecnológicos, as rápidas mutações sociais e a alteração dos hábitos de acesso à informação.