Encontro marcado pelo Facebook acaba em agressão

A polícia investiga em que circunstâncias ocorreram as agressões.

Um encontro sexual marcado através do Facebook acabou com um jovem de 21 anos a ser agredido por outros dois jovens, em Viseu.O rapaz conheceu a amiga, de 16 anos e nacionalidade brasileira, nas redes sociais. Nunca se tinham visto. Encontraram-se no parque da cidade e foi aí que outros dois rapazes apareceram e o agrediram a murro e pontapé. Foi assistido pelos bombeiros mas recusou ser transportado ao hospital.A PSP de Viseu tomou conta do caso. O jovem garantiu desconhecer que a rapariga era menor de idade.