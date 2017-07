Enfermeira abusada por tarado em hospital

Mulher de 56 anos tinha terminado o turno e seguia para o carro no estacionamento.

"Responsabilidade da administração"

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses "declina no conselho de administração toda a responsabilidade desta inadmissível situação, por serem legalmente responsáveis pela segurança".

A enfermeira de 56 anos tinha terminado o turno, pelas 23h00 de terça-feira, e dirigia-se para o carro num dos estacionamentos do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Foi encurralada, empurrada e abusada sexualmente por um tarado de cerca de 30 anos e que ainda é procurado pelas polícias. O homem disse que tinha uma pistola e obrigou a vítima a masturbá-lo. Ameaçou que a ia violar. Mas teve de fugir quando foi surpreendido por um familiar de um utente do hospital.Segundo apurou ojunto de fontes policiais, o homem tinha, instantes antes, tentado atacar uma outra enfermeira, também num dos parques de estacionamento. Mas esta conseguiu escapar ilesa para o interior do carro. Descreveu o atacante como um homem com cerca de 30 anos e cerca de 1,70 metros.O tarado sexual apanhou depois a segunda enfermeira, que não conseguiu escapar. "Foi abalroada pelo atacante e arrastada para o interior do seu próprio carro", relata aoum colega. Às autoridades, a vítima descreveu o que se passou em seguida: o atacante disse-lhe que tinha uma pistola e obrigou-a a massajar-lhe o pénis. A enfermeira estava em pânico e só reagiu quando o agressor mostrou intenção de a violar. A reação foi ouvida por um homem que, casualmente, tinha ido ao estacionamento.Este salvador encontrava-se a acompanhar a sua mulher, que tinha entrado em trabalho de parto. Voltou ao carro apenas porque, com a aflição, se tinha esquecido do saco com as coisas do bebé. A intervenção do familiar da utente do Garcia de Orta provocou a fuga do tarado sexual para parte incerta.A vítima apresentou denúncia na PSP de Almada. A Polícia Judiciária de Setúbal está no terreno. Ao contrário do que foi ontem avançado pela administração do hospital, ainda não foi detido nem presente a tribunal nenhum suspeito.sabe que a PSP de Almada já visionou e a Polícia Judiciária de Setúbal pediu ao hospital para guardar as imagens gravadas pelo sistema de videovigilância existente nos estacionamentos. Esta é fundamental para as polícias chegarem à identidade do suspeito.Questionado pelo, o conselho de administração do Hospital Garcia de Orta afirma que "tem vindo a acompanhar cuidadosamente este incidente." Assegura que, ao contrário do denunciado por colegas da vítima, "a profissional em causa já está a receber o apoio considerado necessário nestes casos."O Garcia de Orta especifica que, entre as medidas de segurança que tem em vigor, estão "videovigilância, rondas sistemáticas por câmara existente na Central de Segurança e rondas efetuadas por pessoal da empresa de segurança que presta serviço a este hospital".O hospital afirma que "foi graças a estes meios que o agressor foi identificado, localizado pelas autoridades policiais e presente a tribunal, no prazo de 48H". No entanto, fontes da PSP e da PJ garantiram que, ontem à noite, não havia qualquer detido. "O Conselho de Administração do HGO lamenta a ocorrência deste facto e salienta que mantém todas as normas de segurança possíveis num espaço público como é o que rodeia a instituição", afirma no pedido de esclarecimentos doO Sindicato dos Enfermeiros Portugueses alertou ontem para as "consequências físicas e psicológicas" que a enfermeira está a sofrer após o "violento episódio, que seria evitável caso existissem medidas de segurança adequadas no perímetro do hospital".A estrutura sindical afirma esperar que o hospital "assuma todas as suas responsabilidades no processo de reabilitação" da vítima.crimes de violação registados pelas polícias portuguesas em 2016. O Código Penal prevê uma pena que pode chegar aos 10 anos de cadeia. No caso, terá havido coação sexual: prevista uma pena até 8 anos.Garcia de Orta foi um médico português nascido nos primeiros anos de 1500, em Castelo de Vide. Judeu, fugiu da Inquisição para Goa. Pioneiro sobre botânica, farmacologia, medicina tropical e antropologia, foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício por ‘judaísmo’, já depois de ter morrido na Índia (1568).Febe é a primeira enfermeira na Bíblia. No séc. I, a diaconisa cristã tinha "hospedado muitos", descreveu S. Paulo na Epístola aos Romanos. Rufaidah bint Sa’ad terá sido a primeira enfermeira muçulmana, no séc. VII. Na zona de Medina, Arábia Saudita, ia para as batalhas cuidar dos feridos.A administração do Hospital Garcia de Orta assegura que, "apesar de tudo o que foi referido", vai criar um grupo de trabalho com o foco na segurança das instalações e dos funcionários e utentes.O hospital afirma que será analisada "toda a metodologia e equipamentos até agora usados e, caso assim seja considerado, sugerir eventuais melhorias" na segurança existente.