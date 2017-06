Enganado em 400 euros no OLX

O anunciante deixou de responder a Helder Mota, que já não foi a tempo de cancelar a transferência dos 400 euros. Apresentou queixa na PSP de Corroios, que agora investiga.

Um empresário de 46 anos, residente em Corroios, no Seixal, foi burlado no site de vendas OLX quando realizou a compra de um telemóvel, no valor de 400 euros, que nunca lhe chegou às mãos.Helder Mota, a vítima, conversou várias vezes com o anunciante (por troca de mensagens no site), que depois lhe enviou um email, em nome de uma distribuidora, com os dados de pagamento do equipamento.O comprador pagou antecipadamente, tendo, após a demora da entrega, contactado a empresa, que, com o número da encomenda, deu logo conta de que se tratava de um email falso.