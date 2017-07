Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engenheiro acusado de conspirar contra os EUA

Incorre em vinte meses de prisão.

Por J.T. | 08:16

Um engenheiro de Coimbra é alvo de acusações federais de conspiração contra os EUA, por tentar exportar duas máquinas – com fins militares – para o Irão sem o consentimento do governo norte-americano.



O homem, de 55 anos, considerou-se culpado em tribunal. Fez várias viagens aos EUA para adquirir as máquinas e perceber como funcionavam.



Dizia que eram para a sua empresa, mas pretendia vendê-las ao Irão.