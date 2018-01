Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engenheiro da Câmara de Olhão proibido de exercer funções

António Avelino Reis é suspeito de corrupção passiva.

Por Tiago Griff e João Mira Godinho | 08:54

O técnico municipal detido por corrupção passiva saiu esta quinta-feira em liberdade, mas com suspensão de funções, proibição de exercer a atividade de engenheiro, de entrar na Câmara Municipal de Olhão e de contactar outros intervenientes processuais.



Foram estas as medidas de coação aplicadas por um juiz do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro (DIAP) ao engenheiro António Avelino Reis, de 65 anos, que exercia funções no departamento de Obras Particulares da câmara.



O arguido saiu em silêncio do DIAP - para onde foi levado pela Polícia Judiciária - depois de ter sido ouvido durante quase três horas pelo juiz, antes de lhe terem sido aplicadas as medidas de coação.



É suspeito de vários crimes de corrupção passiva, por alegadamente cobrar mil euros para passar licenças de obras ou para fazer os processos de licenciamento avançarem com mais rapidez.



Na investigação foram ainda constituídos mais dois arguidos: um inglês e um advogado português, mas que não é da região algarvia, sendo que o britânico é suspeito de ter pago por uma dessas licenças.



A investigação da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária culminou, na quarta-feira de manhã, com a detenção do funcionário municipal.



Na operação, foram feitas buscas nas instalações da autarquia e na residência privada de António Reis, de onde foi apreendido diverso material informático, em particular os computadores utilizados pelo técnico municipal.



PORMENORES

Autarca "satisfeito"

O presidente da Câmara de Olhão, António Pina, afirmou-se "satisfeito" com a situação: "Fazemos um trabalho sério e quanto mais se dissiparem estas dúvidas sobre a nossa instituição, melhor".



Caso recorrente

Em 2016, duas fiscais da Câmara de Olhão também foram detidas pela PJ por suspeitas de corrupção. Ana Oliveira e Helena Gaspar foram condenadas a três anos de prisão com penas suspensas.