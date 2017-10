Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engenheiro luso raptado por grupo armado

José Machado trabalha para milionário africano.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um engenheiro civil português foi raptado no estado de Kogi, na Nigéria, durante um ataque cometido por um grupo de 15 homens armados. José Machado, de Marco de Canaveses, estava a trabalhar para a empresa Dangote na inspeção de uma estrada na zona de Lokoja juntamente com outros estrangeiros e também nigerianos quando o grupo surgiu.



De acordo com o porta-voz da polícia local, William Aya, nem a presença de agentes armados que faziam segurança à obra travou o ataque. Houve uma troca de tiros na qual morreram dois polícias e a seguir o grupo fugiu com o português. A polícia nigeriana acredita que o grupo armado tenha feito uma emboscada com o objetivo de raptar José Machado, que trabalha para o homem mais rico de África.



O ataque ocorreu pelas 19h00 de segunda-feira, mas só ontem foi revelado. Até ao fecho desta edição não tinha sido feito qualquer pedido de resgate nem qualquer referência ao Boko Haram, grupo terrorista que tenta implantar um regime islâmico na Nigéria. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas adiantou que já está a acompanhar o caso.