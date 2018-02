Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engenho explosivo encontrado junto à praia de S. Pedro de Moel

Carga de sinalização continha fósforo e já foi detonada com sucesso.

Por Isabel Jordão | 21:08

Um engenho explosivo de carga de sinalização com origem desconhecida foi encontrado, esta terça-feira, junto à praia de S. Pedro de Moel.



A carga era constituida por fósforo e, por esta razão, não se podia manusear. Foi detonada com sucesso pelas autoridades.



O engenho sido trazido para o areal pelo mar.



No local está uma equipa de inativação de explosivos da Marinha.