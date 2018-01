Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ensaios na Linha do Tua arrancam em fevereiro

Locomotiva parada em Mirandela começará a circular em breve futuro.

Por Tânia Rei | 08:34

As primeiras operações de ensaio de circulação na linha do Tua, no troço que está em funcionamento, entre Mirandela e Cachão, arrancam a 19 de fevereiro. A novidade é avançada por Fernando Barros, presidente da Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua. Depois, os testes seguem para Brunheda, até onde vai ser possível andar sobre os carris.



Do percurso, que totaliza cerca de 50 quilómetros, 17 são feitos de autocarro e a restante distância de barco e comboio. A locomotiva para fins turísticos, da responsabilidade do empresário Mário Ferreira - e que está desde o verão na estação de Mirandela - vai assim iniciar as primeiras viagens, que vão servir para verificar as necessidades da ferrovia onde foram gastos "muitos milhões de euros".



"O barco está a flutuar, bem como o ancoradouro. Dentro de algumas semanas vai ser apresentado pelas entidades envolvidas um caderno de encargos com tudo o que é preciso para que seja possível reabrir a linha", adiantou Fernando Barros ao CM. Além do dinheiro já investido, há mais de três milhões previstos para melhoramentos na via e na envolvente, suportados pela EDP - uma das medidas compensatórias da EDP, na sequência da construção da barragem de Foz-Tua. Uma das exigências da distribuidora elétrica é que a Agência de Desenvolvimento do Tua seja a concessionária.



À parte dos passeios turísticos, realizados com uma locomotiva de fabrico inglês e carruagens vindas da Alemanha, tudo indica que a mobilidade das populações seja assegurada nos moldes atuais, através do metro de superfície, com três viagens diárias.