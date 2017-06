Entidades e famosos reagem à morte de Mourinho Félix

Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho) a Jun 25, 2017 às 1:10 PDT

Félix Mourinho, pai do treinador português José Mourinho, morreu hoje, aos 79 anos. Empobrece-se de novo o futebol português. ? pic.twitter.com/pwvo8LvHrZ — Liga Portugal (@ligapfp) 25 de junho de 2017

O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências a José Mourinho, pelo falecimento de seu pai, Félix Mourinho. — SL Benfica (@SLBenfica) 25 de junho de 2017

O antigo guarda-redes e treinador de futebol Félix Mourinho morreu este domingo, aos 79 anos. Pai do atual treinador do Manchester United, José Mourinho, Félix defendeu as balizas de Vitória de Setúbal, entre 1955 e 1968, tendo conquistado uma Taça de Portugal, em 1965, e de Belenenses, entre 1968 e 1974, no qual chegou a treinar enquanto jogava.José Mourinho partilhou uma fotografia no Instagram em homenagem ao pia, Félix Mourinho.Belenenses e Vitória de Setúbal lamentaram este domingo a morte de Mourinho Félix, que defendeu as balizas e treinou as equipas de futebol dos dois clubes."O Vitória de Setúbal lamenta informar o falecimento do seu antigo jogador, treinador e dirigente José Manuel Mourinho Félix e manifesta a sua profunda solidariedade e as maiores condolências à família enlutada", lê-se no sítio do clube setubalense na Internet."Neste momento especialmente difícil, e em nome de toda a família belenense, o Clube de Futebol "Os Belenenses" endereça a todos os seus familiares e amigos, especialmente a sua mulher e a seu filho, José Mourinho, as mais sentidas condolências", escreveu o Belenenses, na sua página oficial na Internet.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse este domingo que a modalidade fica mais pobre, com a morte de Mourinho Félix, antigo guarda-redes internacional e treinador, aos 79 anos."Mourinho Félix, pai do treinador português José Mourinho, morreu hoje, aos 79 anos. Empobrece-se de novo o futebol português", lê-se no Twitter oficial do organismo.O Benfica expressou este domingo as suas condolências ao ex-treinador do clube José Mourinho pela morte do antigo guarda-redes internacional e treinador de futebol Mourinho Félix, aos 79 anos."O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências a José Mourinho, pelo falecimento de seu pai, Mourinho Félix", lê-se no Twitter oficial dos 'encarnados'.O União da Madeira recordou a luta pela subida à primeira divisão de futebol, na época de 1985/86, sob o comando de Mourinho Félix, que morreu este domingo, aos 79 anos."Morreu, este domingo ao final da tarde, Mourinho Félix, treinador do União da Madeira na época 1985/86. Pessoa ímpar e um profissional exímio, a passagem de Mourinho Félix, pai de José Mourinho, pelo União da Madeira é, por todos, recordada com carinho. O seu percurso no nosso clube destacou-se pela conquista do segundo lugar na Zona Sul da 2.ª Divisão Nacional que permitiu ao União da Madeira disputar jogos da liguilha de acesso à 1.ª Divisão Nacional", escreveu o clube insular, em comunicado.No mesmo comunicado, o União da Madeira, atualmente na II Liga, "expressa as mais sentidas condolências à família enlutada".