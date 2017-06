Entrega de roupa e de mobiliário na sequência dos incêndio passa a realizar-se em Leiria

"Somos um concelho relativamente pequeno e não estávamos a ter capacidade para armazenamento, nem para a triagem desses bens", notou.



"A alimentação e a ração para animais podem continuar a ser enviados para cá", bem como pequenas quantias transportadas em veículos ligeiros.



O restante pode ser enviado diretamente para o regimento, em Leiria, esclareceu.



O Regimento de Artilharia n.º 4, em Leiria, passa a receber roupa, mobiliário e eletrodomésticos que a população queira doar na sequência dos incêndios que atingiram a região Centro e que provocaram 64 mortos.O envio de alimentação e ração para animais continua a ser enviado para Pedrógão Grande, concelho onde começou o incêndio no dia 17 e que atingiu também Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e os distritos de Castelo Branco e de Coimbra, mas que foi dado como dominado na quarta-feira à tarde, disse à agência Lusa o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Carlos David."Estávamo-nos a sentir sufocados com tanto donativo e chegada de roupa", contou Carlos David, referindo que toda a roupa, mobiliário, eletrodomésticos e recheios de casa passam agora a ser encaminhados para o Regimento de Artilharia n.º 4, em Leiria, onde foi criado "um centro de recolha e de tratamento".