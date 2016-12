Entregou-se o homem que tentou matar a mulher à facada

O casal tem dois filhos, de quatro anos e nove meses.



O marido estava em fuga desde a altura do crime, mas decidiu entregar-se às autoridades.O casal tem dois filhos, de quatro anos e nove meses.

O que achou desta notícia?







74.2% Muito insatisfeito

74.2% 3.2%

3.2% 9.7%

9.7% 3.2%

3.2% 9.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







74.2% Muito insatisfeito

74.2% 3.2%

3.2% 9.7%

9.7% 3.2%

3.2% 9.7% Muito satisfeito Outras 31 pessoas também já deram o seu contributo pub

O homem que esta quarta-feira à noite tentou matar a mulher à facada na aldeia de Padim da Graça, em Braga, entregou-se na manhã desta quinta-feira à GNR de Braga.Eletricista de profissão, o agressor terá cerca de 25 anos de idade. A GNR procedeu à sua detenção e encaminhou o suspeito para a PJ de Braga, que o vai manter detido até ser ouvido, na sexta-feira.A mulher, de 28 anos, ficou gravemente ferida e permanece internada no hospital de Braga. Foi atingida com três golpes no abdómen e outro nas costas.