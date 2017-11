Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Envenena e assassina amante gay à pancada

Carlos Brandão, 45 anos, ingeriu, sem saber, compota com uma substância que o debilitou.

Por Nelson Rodrigues | 01:33

A morte de Carlos Brandão, 45 anos, foi pensada ao pormenor pelo casal gay. Durante mais de uma semana, o homem ingeriu sem saber o conteúdo de um frasco de doce, que lhe tinha sido dado por um dos arguidos, amante da vítima – e que continha uma substância que o foi deixando cada vez mais debilitado. A 24 de maio do ano passado executaram a parte final do plano e assassinaram Carlos à pancada.



O homicídio foi cometido com uma chave inglesa, na casa em que Carlos Brandão vivia, na rua das Artes Gráficas, no Porto. O objetivo era roubar todo o dinheiro que a vítima tinha em várias contas bancárias. Os dois homicidas estão acusados e começam a ser julgados no início de dezembro. Um deles, em fuga, vai ser julgado à revelia.

Segundo o processo, que o CM consultou, Flávio Magalhães, de 26 anos - em prisão preventiva -, veio do Brasil estudar Psicologia na Universidade de Coimbra, acompanhado pelo namorado, Allan Rizzi, de 39 - em fuga. Flávio conheceu a vítima através do Tinder (aplicação de encontros na internet) e os dois mantiveram uma "relação de proximidade" vários meses.



Diz a acusação que Flávio, ao perceber que Carlos tinha vários artigos de valor e várias contas bancárias, falou com o namorado e ambos decidiram matá-lo. No dia do crime, Flávio subiu até ao apartamento da vítima e enquanto conversavam surgiu Allan. Os três discutiram e quando a vítima estava de costas foi "morta à traição".



Despiram a camisa da vítima e colocaram-lhe uma almofada no rosto. Fugiram dias depois para o Brasil mas Flávio foi detido em novembro de 2016, num regresso a Portugal. Nos seus pertences, a PJ encontrou um desenho a ilustrar a forma como Carlos tinha sido assassinado, junto da palavra Alprazolam - nome do medicamento com o qual a vítima foi envenenada.



PORMENORES

Ficou desfigurado

A violência empregue pelos arguidos foi tanta que a vítima ficou desfigurada. "Atuaram de forma pensada, refletida e cautelosa", diz o Ministério Público.



Tinha chaves da casa

A relação de Carlos e Flávio era de tal forma próxima que a vítima chegou a pagar-lhe contas, deslocações de Coimbra até ao Porto e até lhe entregou as chaves de sua casa.



Irmã pede indemnização

A irmã da vítima pede uma indemnização de 50 mil euros aos dois homicidas. Flávio foi detido no aeroporto de Lisboa.