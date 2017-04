Equipamento obsoleto para avaliar bebés

O que achou desta notícia?







Os médicos da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Centro de Saúde de Loulé estão a usar um equipamento obsoleto nas consultas de saúde materna há mais de um mês, depois de o aparelho que usavam na auscultação dos batimentos cardíacos dos bebés ter avariado.Há um ano que as queixas eram feitas pelos médicos à Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e davam conta de constantes avarias no aparelho eletrónico Doppler, usado universalmente para auscultar os batimentos cardíacos dos bebés.No entanto, só há um mês é que o aparelho foi para arranjo e, para espanto dos profissionais, foi substituído por um estetoscópio Pinard. Os médicos entendem que o equipamento obsoleto não garante os parâmetros de qualidade suficientes para ser usado em consultas.