Equipas permanentes em todos os concelhos para fazer frente aos fogos

Ministro da Administração Interna garante reforço do ataque inicial às chamas.

Por Francisco Gomes | 06:00

O ministro da Administração Interna anunciou ontem o compromisso de, até 2020, todos os 308 municípios do País serem dotados de equipas de intervenção permanente capazes de responder com rapidez ao combate inicial aos fogos florestais.



"Hoje temos 166 e este ano haverá mais 44", garantiu Eduardo Cabrita, assumindo "uma de dez áreas de compromisso de trabalho em comum" com a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). Este entendimento procura dar resposta às dúvidas sobre o papel que o Estado quer que tenha aquela confederação das associações de bombeiros.



O membro do Governo falava nas Caldas da Rainha na tomada de posse dos novos órgãos sociais da LBP, com mandato até 2021, onde assegurou que pretende que haja "parceria e diálogo" com aquela estrutura.



O presidente reeleito da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, salientou que os bombeiros "são responsáveis por 98% do socorro no geral e 100% nos incêndios florestais", reclamando um "comando autónomo dos bombeiros no âmbito da Proteção Civil".



Entretanto, amanhã faz três meses que aconteceram os incêndios de outubro, que fustigaram 36 concelhos do centro do País. As chamas provocaram a morte de pelo menos 45 pessoas (ainda há dois desaparecidos) e sete dezenas de feridos. Cinco das pessoas que foram apanhadas pelo fogo ainda se encontram internadas no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. As extensas lesões no corpo obrigam os feridos a irem ao bloco operatório "uma ou duas vezes por semana".



Habitações

A reconstrução das casas de primeira habitação que foram destruídas tem sido a principal prioridade do Governo e autarquias. No total arderam 1500 habitações e 500 unidades fabris.



Vítimas

Os incêndios de 2017, sobretudo os de junho e outubro, provocaram a morte a pelo menos 111 pessoas. Há duas pessoas desaparecidas, em Gouveia e Sertã, o que pode agravar a tragédia.



Livro de Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai escrever um livro sobre os incêndios de 2017. A ideia do chefe de Estado é lançar a obra no segundo aniversário do seu mandato.