“Era o menino dos olhos desta terra”

O militar integrava desde maio o contingente nacional na missão da União Europeia no Mali. Domingo, estava de folga num hotel quando foi morto num atentado terrorista.



Também o pároco da freguesia, José Macedo, fez questão de elogiar o militar: "O Gil era muito dedicado à comunidade e um cristão muito querido."O militar integrava desde maio o contingente nacional na missão da União Europeia no Mali. Domingo, estava de folga num hotel quando foi morto num atentado terrorista.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Familiares e amigos mais próximos eram ontem o rosto do sofrimento no último adeus a Gil Paiva Benido, o militar de 42 anos que morreu num atentado terrorista no Mali. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também esteve na cerimónia.Ainda o relógio não marcava as três da tarde quando o Chefe do Estado chegou à igreja matriz de São Martinho do Campo, em Valongo. Visivelmente consternado, cumprimentou e acarinhou os familiares. Depois da missa, que terminou pelas 16h00, a urna coberta com a bandeira nacional foi levada para o cemitério de Campo, onde centenas de pessoas homenagearam o militar português com aplausos. No exterior, um pelotão composto por militares do Exército Português executou uma salva de 21 tiros."Lembro-me de o Gil ser pequeno e de vir para minha casa brincar com o meu filho. Eram muito traquinas. Hoje em dia, a minha neta só comia a sopa se eu lhe contasse as histórias do Gil e do Pedro, mas acabam aqui hoje essas histórias", contou Maria Filomena, amiga próxima, que não consegue deixar de dizer, em lágrimas, que o militar "era o menino dos olhos da terra".