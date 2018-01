Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escada rolante vai ligar feira e Senhora da Saúde

Câmara Municipal pretende reabilitar a zona dos Carvalhos e a do espaço religioso.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:03

Uma escada rolante irá ligar a feira dos Carvalhos e o largo da Senhora da Saúde, em Vila Nova de Gaia. O projeto, que é partilhado com a Confraria da Senhora da Saúde, representa um investimento total de mais de 2,5 milhões de euros e irá incluir a reabilitação dos dois espaços.



"Prevemos a reabilitação integral da feira e a reabilitação do espaço da Senhora da Saúde criando, dentro do quadro religioso, um espaço de natureza e de lazer", explicou à agência Lusa Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.



As escadas rolantes serão instaladas para superar o desnível de terreno existente entre os dois espaços. Os dois locais, que atualmente são atravessados pela Estrada Nacional 1, passarão assim a estar integrados.



Só as escadas rolantes irão custar entre 600 a 800 mil euros, sendo que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia irá inserir esta parte do projeto nas candidaturas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).



Entretanto, o espaço onde serão colocadas as escadas terá que ser expropriado, operação que, segundo a autarquia, terá um custo inferior a 10 mil euros. Este assunto será discutido numa reunião de vereação que irá ter lugar já durante o dia de amanhã.



A ligação por escadas rolantes entre o largo da Senhora da Saúde e a feira dos Carvalhos era um desejo antigo da parte da autarquia.



Já em 2015, aquando da discussão para se colocar um elevador panorâmico na serra do Pilar e escadas rolantes, Eduardo Vítor Rodrigues falou do projeto que irá agora começar a ser desenvolvido.